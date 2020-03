Coronavirus, annullata la visita pastorale dell’Arcivescovo

Annullata per l’emergenza Coronavirus la Visita pastorale dell’Arcivescovo in programma nel fine settimana a Carate Brianza.

Coronavirus, sospesa la visita di Delpini

E’ stata cancellata la Visita pastorale dell’Arcivescovo di Milano Mario Delpini atteso nel fine settimana in città. Le disposizioni legate all’emergenza per l’epidemia da Coronavirus hanno annullato gli appuntamenti programmati per il week-end di sabato 7 e domenica 8 marzo. Delpini aveva in programma due giorni pieni e intensi nella Comunità pastorale guidata da don Giampiero Magni. Il vescovo di Milano sarebbe arrivato ad Albiate sabato e avrebbe proseguito poi domenica passando per Agliate, Costa Lambro e Carate dove erano in programma tre Messe e diversi incontri con le varie realtà della comunità.

La Visita pastorale dell’Arcivescovo doveva iniziare ufficialmente martedì 25 febbraio con l’incontro a Paina di Giussano con i giovani del Decanato di Carate, ma anche questo appuntamento era stato sospeso subito in conseguenza dell’epidemia di Coronavirus.

La Visita al Decanato di Carate era inserita tra gli appuntamenti di inizio anno dell’Arcivescovo. Al Decanato di Carate appartengono le parrocchie dei comuni di Carate, Albiate, Verano, Giussano, Briosco, Veduggio, Renate, Besana e Triuggio, ad oggi raggruppate in cinque comunità pastorali (Besana, Briosco, Carate, Giussano e Triuggio), una unità pastorale (Renate e Veduggio). La parrocchia di Verano è indipendente anche se ha in atto un’unità di pastorale giovanile con la comunità pastorale di Briosco.

