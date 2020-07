Coronavirus: aumentano ancora i ricoveri in terapia intensiva. Due in più ieri e due in più anche oggi. I dati di domenica 12 luglio: sette i nuovi positivi nella Provincia di Monza e della Brianza. Continuano comunque ad aumentare anche i guariti.

Coronavirus: aumentano ancora i ricoveri in terapia intensiva

Nove morti e 234 nuovi positivi, questo il dato di oggi del Covid-19 a livello nazionale. Di questi nove morti 8 si sono registrati nella nostra regione, la Lombardia continua insomma ad essere la più colpita. Il totale dei decessi è giunto a quota 16.748.

Va però segnalato anche che a Lodi, Pavia e Sondrio non si sono registrati contagi e questa è una bellissima notizia. Ai 29 casi di ieri in tearapia intensiva se ne sono però aggiunti altri due, che portano il totale a 31 e questa è una notizia decisamente meno bella.

Tutti i dati di domenica 12 luglio

– i tamponi effettuati: 9.545, totale complessivo: 1.142.932;

– i nuovi casi positivi: 77 (di cui 15 a seguito di test sierologici e 16 ‘debolmente positivi’);

– i guariti/dimessi: 70.297 (+277) di cui 68.199 guariti e 2.098 dimessi;

– in terapia intensiva: 31 (+2);

– i ricoverati non in terapia intensiva: 160 (-13);

– i decessi: 8, totale complessivo: 16.748;

I nuovi casi per provincia:

Milano: 6, di cui a Milano città: 5;

Bergamo: 21;

Brescia: 6;

Como: 1;

Cremona: 6;

Lecco: 1;

Lodi: 0;

Mantova: 27;

Monza e Brianza: 7;

Pavia: 0;

Sondrio: 0;

Varese: 1

TORNA ALLA HOME PAGE