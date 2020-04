Coronavirus, Capitanio: “Grazie ai nostri angeli”

Spesso bastano poche, ma efficaci, parole per andare dritto al cuore di chi ascolta. O chi ci legge in questo caso.

Proprio come ha fatto anche l’Onorevole Massimiliano Capitanio, che nella mattinata di oggi ha voluto ringraziare personalmente tutto il personale sanitario del reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Vimercate, strenuamente impegnato in prima linea in una lotta senza quartiere contro il coronavirus.

Questo l’accorato messaggio lanciato dal deputato brianzolo attraverso i propri canali social:

Questi sono alcuni degli angeli della Terapia intensiva dell’ospedale di Vimercate. Prima della pandemia c’erano 6 posti per la Rianimazione. Si è arrivati fino a 23 posti ampliando e trasformando i reparti, ma soprattutto lavorando con orgoglio e passione, senza mai arrendersi, senza mai disperare, affrontando il dolore per chi non ce l’ha fatta, prendendo per mano chi è stato accompagnato fuori dal tunnel. Senza di loro sarebbe stato impossibile combattere questa guerra. Grazie agli infermieri, grazie ai medici, grazie ai volontari, grazie ai dirigenti. Oggi hanno le mascherine. Domani vogliamo vederli tutti in faccia per condividere come si deve il nostro sterminato grazie. Di cuore.