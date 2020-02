Coronavirus, chiese e oratori chiusi: il messaggio dei sacerdoti ai fedeli

Emergenza sanitaria Coronavirus, i sacerdoti di Desio si rivolgono ai fedeli: Messa alla radio e via web. L’invito: “Impariamo ad apprezzare ciò che viviamo e le persone che ci sono vicine”.

Il messaggio ai fedeli

Il messaggio di don Pietro Cibra, responsabile della Pastorale giovanile: “Questi giorni che stiamo vivendo con disagio, apprensione, ma anche attenzione verso noi stessi e chi ci circonda, ci vengono svuotati dalle tante cose che avremmo normalmente fatto: la scuola, gli sport, la musica, gli hobbies, per alcuni lavoro e molti altri impegni. Questo vuoto improvviso ci rende consapevoli di quanto riempiamo le nostre giornate, e di quanto poco tempo abbiamo per apprezzare ciò che viviamo e le persone che ci sono vicine.

Tra queste cose c’è anche la Messa. Per molti la celebrazione eucaristica è un di più o addirittura una noia, ma per molti altri è un momento fondamentale della giornata attraverso il quale poter incontrare quel Signore che sostiene e guida la propria vita”.

La Messa tramite radio e web

I preti della comunità di Desio hanno deciso di pubblicizzare la possibilità di ascoltare la Messa, che viene celebrata a porte chiuse in Basilica negli orari stabiliti, attraverso i mezzi che la tecnologia ci offre: la radio parrocchiale della Basilica, la pagina Facebook, l’applicazione degli smartphone attraverso la quale ci si può collegare alla radio della Basilica. “Non è come ritrovarsi fisicamente a celebrare insieme, ma in questo modo lo si può fare altrettanto bene e forse in modo più profondo e consapevole attraverso questa comunione spirituale e di intenti – prosegue don Pietro – Questo ci porta a pensare e ad essere in comunione anche con tanti uomini che, nel mondo, a causa di persecuzioni o di mancanza di sacerdoti, non hanno la fortuna di poter celebrare l’Eucaristia quotidianamente. Grazie Signore Gesù che non ti scoraggi di fronte nessuna difficoltà e cerchi sempre di incontrare e salvare i tuoi figli amati”. I sacerdoti, i diaconi e le ausiliarie diocesane restano a disposizione per ogni necessità dei fedeli.

Ecco come collegarsi

Per seguire le celebrazioni via radio, web o tv è possibile con il ricevitore della radio parrocchiale o via web collegandosi al sito: https://radiobasilicadesio.wixsite.com/website (meglio se tramite Internet Explorer o Firefox) oppure scaricando l’applicazione Listen2MyRadio, cercando “radiobasilicadesio” e cliccando sul tasto di avvio.