Coronavirus, chiudono cimiteri e discarica a Besana

L’emergenza Coronavirus ha spinto il sindaco di Besana Emanuele Pozzoli a un’ulteriore stretta in città. Oggi ha firmato le ordinanze che hanno disposto l’immediata chiusura di cimiteri e piattaforma ecologica.

Cimiteri e discarica chiusi

Da oggi, giovedì 12 marzo, fino al 3 aprile cancelli chiusi nei cimiteri di Besana, quindi nel capoluogo, a Calò, Montesiro, Valle Guidino, Vergo Zoccorino e Villa Raverio, Vietato l’accesso anche alla piattaforma ecologica di via Matteotti a Villa Raverio.

Attenzione alle truffe

Il primo cittadino ha avvertito i besanesi contro possibili truffe.

Il Comune non manda personale a casa. Non aprite a chi si identifica come addetto del Comune. Se avete bisogno di aiuto o conoscete una persona anziana in difficoltà contattate il telefonico 0362-922022

Spesa a casa

I negozianti della città si sono resi disponibili a consegnare la spesa a domicilio, in modo da limitare al massimo le uscite dei besanesi, a partire da quelli più anziani.

Ecco l’elenco.

Il dottor Flaviano Romanò, storico medico condotto in pensione, è inoltre in Municipio per rispondere alle domande dei cittadini. E’ raggiungibile al telefonico 0362-922008.

