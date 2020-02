Coronavirus: chiudono i Centri per l’impiego… e non solo

Coronavirus: chiudono i Centri per l’impiego. gli Sportelli lavoro comunali e i Centri di formazione professionale. Lo comunica con una nota l’Amministrazione provinciale di Monza e della Brianza.

In relazione alle ordinanze che si stanno preparando in queste ore in risposta all’emergenza coronavirus, la Provincia di Monza e della Brianza informa che, a solo scopo cautelativo, si è predisposta la chiusura di alcuni servizi gestiti da Afol (Agenzia formazione orientamento lavoro) Monza e Brianza.

In pratica resteranno chiusi per tre giorni i Centri per l’impiego di Monza, Vimercate, Seregno, Cesano Maderno: le attività saranno sospese da domani, lunedì 24 febbraio, fino a mercoledì 26 febbraio. La misura riguarda anche la sede accreditata di Concorezzo e la sede di Monza in piazza Cambiaghi.

Lo stesso vale per gli Sportelli lavoro comunali: il personale dedicato non sarà in servizio sempre da lunedì 24 febbraio a mercoledì 26 febbraio.

Anche nei Centri di formazione professionale di Meda, Seregno, Concorezzo: le attività e le lezioni saranno sospese da lunedì 24 febbraio fino a nuova comunicazione di Regione Lombardia.

Tutte le disposizioni saranno vigenti fino a nuove indicazioni di Regione Lombardia in relazione all’evolversi della situazione. Le disposizioni si aggiungono a quelle già comunicate dal presidente della Regione Attilio Fontana nella giornata odierna.

