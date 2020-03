Sulla Commissione interviene il sindaco di Seregno

Emergenza Coronavirus: interviene il sindaco Alberto Rossi dopo l’interpellanza del consigliere Chiara Novara di Forza Italia sulla convocazione della Commissione Partecipate.

L’interrogazione sulla commissione

Nella mattinata di martedì 10 marzo l’interrogazione presentata dal consigliere Chiara Novara di Forza Italia sulla convocazione della Commissione Partecipate, nel tardo pomeriggio di domani, giovedì, in municipio a Seregno. All’ordine del giorno il Piano di indirizzo del gruppo Aeb e la governance della holding.”L’Amministrazione nulla ha osservato e previsto, né ha sospeso i lavori in attesa di più sicure e migliori condizioni ambientali dando buon esempio alla cittadinanza”, è la sintesi del consigliere di minoranza nella sua interpellanza.

La replica del sindaco Alberto Rossi

Nel tardo pomeriggio di ieri, il sindaco Alberto Rossi ha replicato al consigliere di minoranza. “La seduta è stata convocata il 6 marzo, con le regole in vigore in quel momento, meno restrittive di quanto poi emanato tra sabato e domenica” attraverso il decreto del premier Giuseppe Conte. Una convocazione per aggiornare i consiglieri sugli sviluppi della partnership industriale fra Aeb e A2A, in corso di definizione nel settore delle multiutility.

“Commissione comunque a porte chiuse”

Il sindaco Alberto Rossi ha sottolineato che “le autorità sovraordinate hanno deciso di mantenere la possibilità di effettuare consigli e commissioni ma a porte chiuse, quindi in ogni caso non ci sarebbe pubblico”. Poi non ha escluso “la possibilità di svolgere in videoconferenza la commissione e se ne stava iniziando a studiare la modalità”. Il primo cittadino, inoltre, ha espresso l’auspicio che “tutto questo fughi eventuali “incomprensioni” e che davanti a un periodo così importante rispetto ad esigenze di salute si possa lavorare tutti per la città e non per cercare

occasioni per ingenerare confusione”.

La controreplica del consigliere Novara

Il consigliere Chiara Novara ha infine risposto alle osservazione del sindaco di Seregno: “Lungi dal voler scendere in polemica – si legge in una nota – In ogni caso, il buon senso e la prudenza avrebbero dovuto far propendere sin da subito a una convocazione della commissione con modalità più tutelanti, stante la evidente situazione di crisi già ampiamente rappresentata da Regione Lombardia, se non addirittura a una valutazione circa l’opportunità di posticipare nel tempo la riunione, con l’unico evidente scopo di tutelare l’incolumità pubblica“.

