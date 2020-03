Coronavirus: Comune e Croce Rossa alleati per aiutare gli anziani soli

Coronavirus: Comune di Agrate e Croce Rossa alleati per aiutare gli anziani soli.

A seguito delle indicazioni di ATS Brianza (Azienda per la Tutela della Salute) che invita gli ultra 65enni a evitare luoghi affollati e, se possibile, a restare al proprio domicilio, il Comune di Agrate Brianza ha adottato misure straordinarie per gli anziani soli e in difficoltà. In collaborazione con il Comitato di Agrate Brianza della Croce Rossa Italiana, sono stati attivati i servizi di assistenza per la spesa e per la consegna dei farmaci a domicilio.

Spesa e farmaci a domicilio

Per quanto riguarda il servizio di spesa e di consegna dei farmaci a domicilio, è possibile contattare la Croce Rossa di Agrate al numero 331.5020972, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17. Oppure inviare una e-mail a spesa@criagrate.it

Pasti a domicilio

Per il servizio di pasti a domicilio, informazioni e prenotazioni al numero 039.6051250, dal lunedì al vnerdì dalle 9 alle 12.

Le parole del sindaco di Agrate

Nell’annunciare l’avvio del novo servizio il sindaco di Agate, Simone Sironi, ha voluto diffondere anche un nuovo messaggio alla cittadinanza:

“Un enorme grazie va a tutti coloro che si stanno spendendo in prima persona in questa difficile situazione, soprattutto in aiuto a chi è maggiormente messo alla prova, come le persone anziane e sole. Sono fiducioso rispetto al fatto che, unendo le forze, riusciremo ad aiutarci gli uni con gli altri, venendo incontro anche ai diversi bisogni delle famiglie, dei bambini e dei ragazzi.

Siamo tutti messi a dura prova. Come ci ha detto nell’importante messaggio di ieri il nostro presidente Sergio Mattarella, una certa “preoccupazione è comprensibile e richiede a tutti senso di responsabilità, ma dobbiamo assolutamente evitare stati di ansia immotivati e spesso controproducenti”.

Vi saluto facendo mio il suo invito:

“Il momento che attraversiamo richiede coinvolgimento, condivisione, concordia, unità di intenti nell’impegno per sconfiggere il virus: nelle istituzioni, nella politica, nella vita quotidiana della società, nei mezzi di informazione”. Un abbraccio

Torna alla home.