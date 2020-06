Coronavirus: contagi in aumento per la seconda settimana consecutiva I DATI COMUNE PER COMUNE

Coronavirus: contagi in aumento per la seconda settimana consecutiva. A giudizio degli esperti però la carica virale del Covid-19 ora è più debole.

Per la seconda settimana consecutivo, dopo che a lungo sono stati in diminuzione, i contagi da coronavirus crescono. Non un dato allarmante a giudizio degli esperti perché la carica virale del Covid-19 è più debole. Ciò non toglie però che a Monza e Provincia i contagi sono in aumento e ciò significa che il virus, sia pure indebolito, continua a circolare. Nella settimana dal 6 al 13 giugno c’era stato un incremento di 73 casi, nell’ultima settimana saliti a +87. Stabili a quota 24 (anche se non sono gli stesi della scorsa settimana) i Comuni MB, sui 55 dell’intera Provincia, dove non si sono registrati contagi negli ultimi 7 giorni.

Quattro paesi senza contagi da quasi un mese

La scorsa settimana c’erano due paesi, Burago Molgora e Correzzana che non registravano contagi da oltre un mese. Questa settimana ce ne sono quattro che da circa un mese non registrano contagi, non c’è però fra loro Burago Molgora che negli ultimi sette giorni ha registrato 2 contagi che portano il totale a 12. I quattro centri senza contagi dal 23 maggio, data di inizio di questa rilevazione, sono quelli evidenziati in neretto, quindi Aicurzio, Correzzana, Misinto e Veduggio. Da sottolineare ancora che i contagi questa settimana sono cresciuti a doppia cifra in due Comuni, Monza e Desio.

Ricordiamo che nei 5.727 casi registrati nella nostra Provincia, quelli ufficiali forniti quotidianamente da Regione Lombardia, sono compresi anche i morti e i guariti. I guariti in tutti i Comuni sono ormai molti di più dei pazienti ancora con sintomi.

Si svuotano le terapie intensive

I dati a livello regionale parlano chiaro; quelli diffusi ieri, sabato 20 giugno, da Regione Lombardia ci dicono che i positivi dall’inizio della pandemia sono 92.840 ma gli attualmente positivi si riducono a 13.911 (erano 16.785 sette giorni fa), un numero che diminuisce giorno dopo giorno. Cresce quotidianamente, viceversa, il numero di guariti e dimessi dagli ospedali, che ha raggiunto quota 62.372. Se ai guariti e alle persone ancora malate aggiungiamo i 16.557 morti (129 nell’ultima settimana) arriviamo al numero complessivo dei contagi che è appunto di 92.840. Si svuotano anche le terapie intensive, a ieri i pazienti ancora ricoverati erano 54.

Qui mettiamo a raffronto i contagi di sabato 23, sabato 30 maggio, sabato 6, sabato 13 e sabato 20 giugno. Per settimane c’è stata una diminuzione nel numero complessivo dei nuovi casi registrati, che però nelle ultime settimane è tornato a crescere. Da un +59 si è passati a un + 73 a un più 87.

Coronavirus: contagi in aumento, ecco dove

Comune 23/5 30/5 6/6 13/6 20/6

Agrate 90 91 (+1) 91 (-) 92 (+1) 92 (-)

Aicurzio 10 10 (-) 10 (-) 10 (-) 10 (-)

Albiate 22 23 (+1) 24 (+1) 24 (-) 27 (+3)

Arcore 112 113 (+1) 116 (+3) 116 (-) 116 (-)

Barlassina 42 42 (-) 43 (+1) 45 (+2) 46 (+1)

Bellusco 61 63 (+2) 64 (+1) 64 (-) 65 (+1)

Bernareggio 73 77 (+4) 78 (+1) 78 (-) 78 (-)

Besana 143 144 (+1) 145 (+1) 146 (+1) 148 (+2)

Biassono 93 95 (+2) 96 (+1) 99 (+3) 102 (+3)

Bovisio M. 65 68 (+3) 69 (+1) 70 (+1) 71 (+1)

Briosco 26 27 (+1) 27 (-) 27 (-) 27 (-)

Brugherio 242 247 (+5) 252 (+5) 257 (+5) 261 (+4)

Burago M. 10 10 (-) 10 (-) 10 (-) 12 (+2)

Busnago 88 89 (+1) 90 (+1) 91 (+1) 94 (+3)

Camparada 7 8 (+1) 8 (-) 8 (-) 9 (+1)

Caponago 37 37 (-) 37 (-) 37 (-) 8 (+1)

Carate 171 174 (+3) 175 (+1) 178 (+3) 180 (+2)

Carnate 50 50 (-) 51 (+1) 52 (+1) 54 (+2)

Cavenago 60 64 (+4) 67 (+3) 67 (-) 69 (+2)

Ceriano L. 23 25 (+2) 25 (-) 26 (+1) 26 (-)

Cesano M. 212 214 (+2) 216 (+2) 220 (+4) 221 (+1)

Cogliate 31 31 (-) 32 (+1) 32 (-) 32 (-)

Concorezzo 104 106 (+2) 108 (+2) 111 (+3) 114 (+3)

Cornate 62 62 (-) 63 (+1) 63 (-) 64 (+1)

Correzzana 9 9 (-) 9 (-) 9 (-) 9 (-)

Desio 302 305 (+3) 305 (-) 310 (+5) 321 (+11)

Giussano 179 181 (+2) 181 (-) 182 (+1) 185 (+3)

Lazzate 40 41 (+1) 44 (+3) 44 (-) 44 (-)

Lentate 49 50 (+1) 51 (+1) 53 (+2) 54 (+1)

Lesmo 53 55 (+2 ) 57 (+2) 57 (-) 58 (+1)

Limbiate 182 189 (+7) 190 (+1) 192 (+2) 197 (+5)

Lissone 249 250 (+1) 251 (+1) 252 (+1) 257 (+5)

Macherio 33 33 (-) 34 (+1) 34 (-) 35 (+1)

Meda 87 89 (+2) 93 (+4) 94 (+1) 96 (+2)

Mezzago 28 29 (+1) 29 (-) 30 (+1) 30 (-)

Misinto 20 20 (-) 20 (-) 20 (-) 20 (-)

Monza 1.064 1.082 (+16) 1.088 (+6) 1.102 (+14) 1.116 (+14)

Muggiò 110 110 (-) 111 (-) 113 (+2) 113 (-)

Nova M. 143 143 (-) 143 (-) 145 (+2) 146 (+1)

Ornago 27 28 (+1) 28 (-) 29 (+1) 29 (-)

Renate 27 27 (-) 28 (+1) 29 (+1) 29 (-)

Roncello 28 28 (-) 28 (-) 29 (+1) 29 (-)

Ronco B. 23 23 (-) 24 (+1) 24 (-) 24 (-)

Seregno 252 255 (+3) 259 (+4) 260 (+1) 260 (-)

Seveso 79 79 (-) 80 (+1) 83 (+3) 83 (-)

Sovico 26 26 (-) 26 (-) 26 (-) 27 (+1)

Sulbiate 15 16 (+1) 16 (-) 16 (-) 16 (-)

Triuggio 31 32 (+1) 32 (-) 32 (-) 35 (+3)

Usmate 36 40 (+4) 41 (+1) 42 (+1) 42 (-)

Varedo 66 68 (+2) 69 (+1) 69 (-) 69 (-)

Vedano 53 54 (+1) 54 (-) 55 (+1) 57 (+2)

Veduggio 35 35 (-) 35 (-) 35 (-) 35 (-)

Verano 37 39 (+2) 40 (+1) 41 (+2) 41 (-)

Villasanta 74 75 (+1) 76 (+1) 76 (-) 80 (+4)

Vimercate 224 230 (+6) 232 (+2) 234 (+2) 234 (-)

TOTALE 5.416 5.508 (+94) 5.567 (+59) 5.640 (+73) 5.727 (+87)

