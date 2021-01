Coronavirus: contagi in calo in Lombardia e in Brianza. I dati di sabato 16 gennaio confermano anche il calo del rapporto fra tamponi effettuati e nuovi positivi, ora al 6%.

A fronte di 35.317 tamponi effettuati in Lombardia, sono 2.134 i nuovi positivi, con il tasso che scende al 6%, al di sotto di quello nazionale. I guariti/dimessi sono 1.212.

Diminuiscono quindi leggermente rispetto a ieri i nuovi positivi, da 2.205 a 2.134. In calo sensibile anche il tasso di positività, ieri all’8,3%. Nella nostra Provincia ieri i nuovi positivi erano 137, oggi sono 103. I decessi in regione sono stati 78. Calano i ricoveri in Terapia intensiva ma crescono quelli nei reparti Covid.

In Italia sono 16.310 i tamponi (compresi i test antigenici, che vengono conteggiati da ieri) risultati positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, con 260.704 test, con un tasso di positività che sale al 6,3% contro il 5,9% di ieri. Le vittime sono 475. Ieri i nuovi casi erano stati 16.146 con 273.506 tamponi, le vittime 477.

Sempre a livello nazionale sono in calo di 2 unità i pazienti in terapia intensiva. In totale i ricoverati in rianimazione sono 2.520. Anche i pazienti ricoverati nei reparti Covid sono in diminuzione di 57 unità rispetto a ieri, portando il totale a 22.784 ricoverati.

I dati di oggi in Lombardia

– i tamponi effettuati: 35.317 (di cui 26.717 molecolari e 8.601 antigenici) totale complessivo: 5.207.127

– i nuovi casi positivi: 2.134 (di cui 156 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 428.393 (+1.212), di cui 4.011 dimessi e 424.382 guariti

– in terapia intensiva: 454 (-12)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.664 (+63)

– i decessi, totale complessivo: 26.172 (+78)

I nuovi casi per provincia

Milano: 729 di cui 365 a Milano città;

Bergamo: 82;

Brescia: 320;

Como: 165;

Cremona: 38;

Lecco: 44;

Lodi: 42;

Mantova: 171;

Monza e Brianza: 103;

Pavia: 143;

Sondrio: 67;

Varese: 179.

