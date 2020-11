Coronavirus: continuano a diminuire i ricoveri. Oggi, sabato 28 novembre, a Monza e Brianza solo 201 nuovi casi positivi.

Coronavirus: continuano a diminuire i ricoveri

Nella nostra Regione diminuiscono i ricoverati sia nei reparti (-253) che in terapia intensiva (-6). Il numero dei tamponi effettuati è 37.286 e 4.615 sono i nuovi positivi (12,3%). I guariti/dimessi sono 4.736.

Oggi in Lombardia sono stati registrati 4.615 casi di coronavirus e 119 morti. Dall’inizio dell’epidemia le vittime sono 21.512. I tamponi effettuati sono stati 37.286, in totale 4.027.257. Ieri, a fronte di 40.931 tamponi effettuati, i casi positivi al Covid-19 erano stati 5.389, i morti 181.

In Italia i casi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore sono 26.323, per un totale di 1.546.532. I decessi sono stati 686 (ieri erano 827), 54.363 dall’inizio della pandemia. I guariti sono 24.214 in più, per un totale delle persone che hanno superato il virus dall’inizio dell’emergenza a 720.861.

Gli attualmente positivi rispetto al giorno precedente, vale a dire quante persone in più con coronavirus sono in carico al sistema sanitario nazionale, sono 1.415. In totale le persone positive al coronavirus in Italia sono 789.308. Il tasso di positività in Italia è dell’11,65%, in pratica su 9 tamponi fatti uno è positivo.

I dati di oggi in Lombardia

– i tamponi effettuati: 37.286, totale complessivo: 4.027.257

– i nuovi casi positivi: 4.615 (di cui 432 ‘debolmente positivi’ e 63 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 250.832 (+4.736), di cui 6.290 dimessi e 244.542 guariti

– in terapia intensiva: 919 (-6)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 7.616 (-253)

– i decessi, totale complessivo: 21.512 (+119)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.748, di cui 641 a Milano città;

Bergamo: 250;

Brescia: 360;

Como: 448;

Cremona: 97;

Lecco: 168;

Lodi: 117;

Mantova: 209;

Monza e Brianza: 201;

Pavia: 269;

Sondrio: 63;

Varese: 585.

