Coronavirus: crollano i contagi a Monza e in Brianza. Solo 23 nell’ultima settimana

Coronavirus: crollano i contagi a Monza e in Brianza. Solo 23 negli ultimi 7 giorni. Dopo l’aumento delle ultime settimane una bellissima notizia. I contagi registrati sono soltanto 23, erano 87 la settimana precedente.

Nell’ultima settimana i contagi sono crollati, da domenica 21 giugno a sabato 27 giugno se ne sono verificati soltanto 23, contro gli 87 della settimana precedente. Un crollo verticale confermato anche dai 7 contagi di ieri, domenica 28 giugno, che fa ben sperare per il futuro.

Solo otto giorni fa la situazione era ben diversa, dato che per la seconda settimana consecutivo, dopo varie settimane in cui i dati erano in costante calo, i contagi da coronavirus erano cresciuti. Non un dato allarmante a giudizio degli esperti perché la carica virale del Covid-19, che continua comunque a circolare, è ora più debole. Nella settimana dal 6 al 13 giugno c’era stato un incremento di 73 casi, nell’ultima settimana saliti a +87. Ora il crollo a + 23.

Verso la proroga dell’obbligo delle mascherine

Nonostante una situazione in continuo miglioramento anche a livello regionale, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana sembra comunque orientato a prorogare fino al 14 luglio l’obbligo di tenere le mascherine anche all’aperto. Una decisione ufficiale dovrebbe arrivare prima di questa sera, ma stando a qualche anticipazione dello stesso presidente è difficile pensare che con domani l’obbligo finisca.

Intanto si svuotano le terapie intensive

I dati a livello regionale parlano chiaro; quelli diffusi ieri, domenica 28 giugno, da Regione Lombardia ci dicono che i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono soltanto 43, mentre quelli ricoverati in altri reparti sono 323, ben 92 in meno rispetto al giorno precedente. I decessi sono 16.639, hanno superato quota un milione i tamponi effettuati; a ieri erano 1.022.440.

In Brianza da segnalare che dopo la Terapia intensiva Covid free di Vimercate, anche la Terapia intensiva di Monza non registra più alcun ricoverato per coronavirus. In sostanza in Brianza ci sono sì ancora alcune persone ricoverate per Covid (9 quelle al San Gerardo), ma non nelle terapie intensive.

