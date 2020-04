Coronavirus: dall’inizio dell’emergenza oltre 300 morti in Brianza TUTTI I DATI

Sono tantissimi. Oltre 300 i morti che la Brianza piange a causa del Coronavirus che ha investito le nostre vite nelle ultime sette settimane. Il dato, aggiornato al pomeriggio di lunedì 6 aprile 2020, vede 309 decessi per Covid-19 mentre i contagi, secondo l’ultimo bilancio ufficiale fornito ieri dalla Regione, sono arrivati a quota 3264.

Dall’inizio dell’emergenza oltre 300 morti in Brianza

Impressionante, come detto, il numero dei decessi che tuttavia è aggiornato per difetto perché alcuni comuni brianzoli non hanno ancora fornito ufficialmente il numero dei deceduti associati all’emergenza Coronavirus.

Abbiamo così cercato di approfondire i dati dei decessi complessivi degli ultimi tre mesi in Brianza, paragonandoli con quelli del primo trimestre del 2019. Un dato che, se da una parte comprende anche le persone decedute per altre patologie, dall’altra consente di scattare una fotografia piuttosto significativa di quello che stiamo vivendo da un mese e mezzo a questa parte. Lo speciale con tutti i comuni lo trovate all’interno dei nostri settimanali in edicola.

Il raffronto con marzo 2019

Volendo però estrapolare alcuni dei dati più significativi relativi al mese di marzo scopriamo ad esempio che alcune situazioni sono emblematiche.

A marzo dello scorso anno, ad esempio, a Biassono si sono registrati 6 decessi. Nello stesso periodo, quest’anno, i morti sono stati 18 (di cui solo 4 certificati Covid). Altro esempio significativo è quello di Triuggio (4 decessi a marzo nel 2019 contro gli 11 del 2020 di cui solo uno Covid), e ancora Veduggio (3 nel 2019 contro gli 8 morti di marzo 2020, di cui 3 per Coronavirus).

Sono tutti paesi che hanno registrato un numero triplo di decessi rispetto allo scorso anno.

Se cambiamo territorio purtroppo i numeri non sono molto diversi: a Vimercate, Varedo, Brugherio, Arcore, Lissone, Sovico i decessi sono raddoppiati, ad Agrate si è passati da 5 decessi di marzo 2019 ai 36 attuali, a Monza dai 119 di marzo 2019 a 141 di marzo 2020.

Fortunatamente in alcuni casi sono rimasti pressoché stabili, ad esempio a Carate e in altri addirittura

sono diminuiti (Giussano, Camparada, Verano Brianza). Ma purtroppo si tratta di eccezioni che, comunque, non riescono a porre un freno al forte incremento di decessi del mese appena trascorso.

La mappa dei decessi Covid-19 per comune

Nella mappa di seguito i dati relativi ai contagi e ai decessi in Brianza aggiornati comune per comune.

