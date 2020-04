A Seregno altri due decessi per il Coronavirus

Altri due decessi a Seregno per il Coronavirus ma per il terzo giorno consecutivo resta stabile il numero dei cittadini risultati positivi al tampone, 219.

Altri due decessi a Seregno

Nella tarda serata di martedì 28 aprile, il sindaco Alberto Rossi ha aggiornato la situazione del contagio da Covid-19 a Seregno. Dall’inizio della pandemia i deceduti sono 29 e 27 i guariti, gli attualmente positivi al tampone sono 163. “È la prima volta che il numero degli attualmente positivi cala per tre giorni consecutivi, scendendo dai 172 di sabato ai 163 di martedì – ha spiegato il primo cittadino sui canali social ufficiali – La via d’uscita dalla pandemia è ancora lunga, ma questo ci dice almeno che il contagio sembra rallentare”.

In distribuzione le mascherine

In settimana il terzo giro di distribuzione delle mascherine, tre dispositivi chirurgici ad altre 5.921 famiglie con un nato tra il 1962 e il 1970 oppure tra il 2010 e il 2013 (se le famiglie interessate non le hanno già ricevute). E’ prevista la consegna anche alle 257 famiglie di disabili in carico ai Servizi sociali. Per oltre un migliaio di famiglie, infine, il Comune ha in programma una ulteriore consegna di mascherine di tipo diverso: una usa e getta, altre due lavabili donate da imprenditori o confezionate dalle sarte seregnesi. A conclusione della terza distribuzione saranno oltre 18mila su quasi 20mila le famiglie dotate di mascherine.

Oltre trentamila euro di donazioni

La raccolta fondi lanciata dal Comune di Seregno (https://bit.ly/2YhkV7s) ha superato le 150 donazioni con oltre 30mila euro raccolti. Dall’Amministrazione uno speciale ringraziamento per l’associazione Carla Crippa: dopo una donazione iniziale di 500 euro ha raddoppiato le donazioni dei singoli soci versando altri 2.350 euro sul Fondo Seregno Solidale. “Un grazie grande a loro, insieme a tutte le associazioni del territorio che hanno scelto di aiutare anche in questo modo la loro comunità” il ringraziamento del primo cittadino.

La ripartenza di settimana prossima

Anche Seregno si prepara alla parziale riapertura di alcune attività della prossima settimana. “Qualcuno dei prossimi passi è chiaro, molti sono ancora da definire, e spero che le autorità competenti lo facciano con rapidità e attenzione – ha commentato martedì sera il sindaco Alberto Rossi – Penso che siamo in tanti a provare questa sensazione, mista di attesa, concitazione, preoccupazione e un po’ di speranza. Ricominciare sarà lungo, graduale e difficile. Una vera prova per la nostra comunità. Eppure questa attesa, a suo modo, un po’ ci logora. Ma dovremo ripartire per forza con cautela”.