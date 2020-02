Coronavirus: domani Comunione distribuita solo sulle mani in tutta la Diocesi di Milano. Lo suggerisce il vicario generale, monsignor Franco Agnesi, in una nota pubblicata sul sito della Diocesi.

Coronavirus: domani Comunione solo sulle mani

“In considerazione delle circostanze che si stanno creando e in evoluzione, dovute al contagio da Covid-19, (Coronavirus) presente anche nel nostro territorio diocesano, si suggerisce che la Comunione eucaristica possa essere distribuita sulla mano, secondo le norme liturgiche vigenti”.

Recita così la nota del vicario generale monsignor Franco Agnesi sul sito della Diocesi di Milano che è stata già resa nota a tutti i parroci. Un’indicazione già valida per le Messe vespertine che verranno celebrate questa sera, sabato 22 febbraio.

Analogo provvedimento anche altrove

Un analogo provvedimento è già stato adottato in altre diocesi lombarde, ma anche del Piemonte e del Veneto come misura precauzionale. Tra le altre iniziative prese ricordiamo ad esempio quella della Diocesi di Vercelli che ha svuotato pure tutte le acquasantiere delle chiese al fine di limitare il contagio. Una regola che si accompagna sempre a quella di distribuire la Comunione soltanto sulle mani. Disposizioni già entrate in vigore a partire dalle messe di questa mattina, diramate a tutti i parroci del territorio dopo i primi casi di infezione registrati ieri in Lombardia. Nella nota diffusa la Diocesi vercellese non esclude anche di prendere ulteriori provvedimenti nei prossimi giorni.

TORNA ALLA HOME