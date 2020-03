Coronavirus, due nuovi casi a Desio e controlli della Polizia Locale sui divieti

Coronavirus, due nuovi casi a Desio e controlli sui divieti della Polizia Locale. A dare la notizia è stato direttamente il primo cittadino, Roberto Corti.

Due nuovi casi, i contagiati salgono a tre

Salgono quindi a tre i casi di Coronavirus a Desio. “Tutte le persone che hanno avuto contatti con loro sono state individuate da Ats e messe in quarantena – ha affermato il sindaco – Cambiare i nostri comportamenti è la cosa fondamentale. Il messaggio ‘Io resto a casa’ è il messaggio più semplice e determinante per superare questo difficile momento. Usiamo i comportamenti giusti. Se non serve non bisogna andare in giro, no ad assembramenti, pensiamo ai nostri nonni e atteniamoci alle indicazioni”.

In Comune si va solo su appuntamento

“Anche in Comune ci siamo attivati – ha proseguito – Il Comune è aperto ma lavora in modo differente. Si lavora al telefono e su appuntamento. Si va in Comune solo su appuntamento. Ricordiamoci, i comportamenti individuali sono la chiave di volta per il periodo che si sta vivendo”. Nel corso della giornata attivate postazioni di controllo della Polizia Locale. “I controlli – ha ricordato il sindaco – servono per fare in modo che le persone si rendano conto che i comportamenti individuali sono fondamentali”.

Il messaggio del sindaco

Indicazioni che il sindaco Roberto Corti ha dato attraverso un videomessaggio: “E’ importante più che mai agire con responsabilità individuale. Faccio appello ai ragazzi: evitate di uscire e di avere contatti ravvicinati, dovete avere la consapevolezza che potete essere, come tutti, veicoli di distribuzione del virus.”

Controlli serali per esercizi pubblici e assembramenti

Da stasera la Polizia Locale inizierà i controlli serali fino alle 22 per esercizi pubblici e assembramenti. Da oggi pomeriggio allestiti un furgone della Protezione Civile e un’auto dei vigili che hanno iniziato a girare per la città con un megafono per invitare i cittadini a stare a casa. Intanto, diverse le attività commerciali che questa settimana hanno deciso di tenere chiuso.

TORNA ALLA HOME