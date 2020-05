Coronavirus, Fase 2: a Carate trenta mascherine a famiglia

Per la Fase 2 legata all’emergenza Coronavirus a Carate Brianza il Comune regalerà trenta mascherine ad ogni famiglia.

Coronavirus, in distribuzione da metà settimana

Da metà settimana a Carate Brianza partirà la seconda distribuzione gratuita di mascherine alla popolazione. Ogni famiglia riceverà un pacco con trenta dispositivi di protezione che serviranno per «affrontare al meglio la Fase 2 dell’emergenza», spiega il sindaco Luca Veggian, che sta coordinando con gli uffici e un team di volontari l’organizzazione del recapito a domicilio del kit accompagnato da una lettera.

Complessivamente l’Amministrazione comunale di Carate ha acquistato 260.000 mascherine, grazie alle donazioni di privati e aziende che sono pervenute alla Protezione civile comunale e all’impegno di tante associazioni caratesi, che hanno risposto all’appello della Giunta per garantire l’approvvigionamento dei dispositivi di protezione che, ricorda Veggian, saranno «fondamentali per una ripartenza in tutta sicurezza».

Distribuzione porta a porta a Carate

«Le distribuiremo porta a porta ad ogni famiglia per evitare l’assembramento che si creerebbe organizzando punti di distribuzione sul territorio», spiega ancora il sindaco di Carate.

Alle famiglie alle quali non sarà possibile recapitare il kit di mascherine, perché fuori casa al momento della consegna, saranno comunicate con un avviso le modalità per il successivo ritiro attraverso un percorso dedicato in Municipio. La seconda distribuzione gratuita, che dovrebbe iniziare giovedì, fa seguito alla prima iniziativa, organizzata nel pieno dell’emergenza, quando vennero donate dal Comune due mascherine per ogni nucleo famigliare.

Aggiornamento

Nell’ultimo aggiornamento (di lunedì, ndr) a Carate Brianza il sindaco ha comunicato che sono 88 i cittadini risultati positivi al COVID-19. Di questi, 9 sono ospiti della Residenza “Il Parco”.A fronte di 24 persone in sorveglianza attiva, sono invece 11 i cittadini dimessi dai rispettivi ospedali.

“Sicurezza, prudenza e pazienza sono le parole chiave per poter uscire da questo momento. Non voglio essere ripetitivo, ma questo maledetto virus possiamo solo debellarlo attenendoci alle disposizioni e al buon senso. Non esistono misure alternative”, ha dichiarato Veggian.

