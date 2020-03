Coronavirus: Federico e Danilo Arcore è orgogliosa di voi

Ai tempi dell’emergenza del coronavirus Arcore deve andare orgogliosa per l’operato di Federico e Danilo Bove.

I due giovani hanno infati deciso di farsi un regalo di compleanno davvero unico e speciale, che si ricorderanno per tutta la vita, facendo del bene per le persone che vivono un momento di difficoltà, soprattutto anziane, sole e ammalate, a causa dell’emergenza coronavirus.

Compleanno da volontari

Una bellissima storia quella che vi stiamo per raccontare e che ha per protagonista i gemelli Danilo e Federico Bove.

I due baldi giovani (il primo è un libero professionista, mentre Federico studia Urbanistica in università e lavora a Milano), sono molto conosciuti in città per via del loro impegno soprattutto all’interno dell’oratorio Sacro Cuore. Danilo e Federico sabato scorso hanno festeggiato 24 anni.

Ma hanno deciso di festeggiare in maniera particolare, portando un aiuto concreto verso le persone anziane e sole bisognose di aiuto.

