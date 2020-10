Coronavirus: i contagi aggiornati Comune per Comune. I dati a giovedì 29 ottobre, con un raffronto a dieci giorni fa. In alcuni paesi il numero dei contagi è più che raddoppiato.

Vi presentiamo i dati dei contagi alla data di oggi con un raffronto a dieci giorni fa. Un raffronto che è molto significativo perché mette in luce come in questi dieci giorni in alcuni centri della Provincia di Monza e Brianza si sono verificati più contagi di quanti ne sono stati evidenziati dall’inizio della pandemia al 19 ottobre.

E’ vero che rispetto a febbraio-marzo oggi vengono eseguiti molti più tamponi, ma è altrettanto vero che il virus nella nostra Provincia, così come nella vicina Milano e a Varese, sta circolando molto di più ora che a primavera.

Ad oggi i contagi complessivi nella nostra Provincia, dall’inizio della pandemia, sono 15.850 e i decessi 959, erano 940 domenica 25 ottobre. Fortunatamente meno che in primavera ma di Covid-19 si continua a morire anche ora purtroppo. In Italia solo oggi ci hanno lasciato altre 217 persone, 57 delle quali nella nostra regione, che continua ad essere la più colpita..

Comune 19 ottobre 29 ottobre Differenza

Agrate 146 219 +73 (+62,9%)

Aicurzio 12 19 +7 (+58,3%)

Albiate 43 85 +42 (+97,7%)

Arcore 172 261 +89 (+51,7%)

Barlassina 85 157 +72 (+84,7%)

Bellusco 82 128 +46 (+56,1%)

Bernareggio 132 191 +59 (+44,7%)

Besana 194 257 +63 (+32,5%)

Biassono 174 258 +84 (+48,3%)

Bovisio M. 124 272 +148 (+119,3%)

Briosco 48 83 +35 (+72,9%)

Brugherio 418 775 +357 (+85,4%)

Burago M. 19 43 +24 (+126,3%)

Busnago 111 145 +34 (+30,6%)

Camparada 17 30 +13 (+76,5%)

Caponago 51 87 +36 (+70,6%)

Carate 238 375 +137 (+57,6%)

Carnate 81 120 +39 (+48,1%)

Cavenago 102 124 +22 (+21,6%)

Ceriano L. 59 117 +58 (+98,3%)

Cesano M. 392 734 +342 (+87,2%)

Cogliate 65 124 +59 (90,8%)

Concorezzo 225 359 +134 (+59,5%)

Cornate 98 145 +47 (+47,9%)

Correzzana 22 43 +21 (+95,4%)

Desio 495 827 +332 (+67,1%)

Giussano 284 518 +234 (+82,4%)

Lazzate 66 118 +52 (+78,8%)

Lentate 102 219 +117 (+114,7%)

Lesmo 90 145 +55 (+61,1%)

Limbiate 390 794 +404 (+103,6%)

Lissone 456 846 +390 (+85,5%)

Macherio 58 125 +67 (+115,5%)

Meda 172 365 +193 (+112,2%)

Mezzago 36 57 +21 (+58,3%)

Misinto 35 86 +51 (+145,7%)

Monza 1.640 2.563 +923 (+56,3%)

Muggiò 244 445 +201 (+82,4%)

Nova M. 241 412 +171 (+70,9%)

Ornago 35 55 +20 (+57,1%)

Renate 47 75 +28 (+59,6%)

Roncello 40 62 +22 (+55%)

Ronco B. 28 46 +18 (+64,3%)

Seregno 435 808 +373 (+85,7%)

Seveso 203 408 +205 (101%)

Sovico 53 124 +71 (134%)

Sulbiate 27 51 +24 (+88,8%)

Triuggio 66 114 +48 (+72,7%)

Usmate V. 85 166 +81 (+95,3%)

Varedo 115 229 +114 (+99,1%)

Vedano 99 149 +50 (50,5%)

Verano 80 155 +75 (+93,7%)

Veduggio 44 63 +19 (+43,2%)

Villasanta 163 235 +72 (+44,2%)

Vimercate 301 439 +138 (+45,8%)

