Coronavirus: i contagi salgono ancora. I dati di sabato 17 ottobre

Coronavirus: i contagi salgono ancora. Oggi, sabato 17 ottobre, in Italia si sono sfiorati gli 11mila contagi, 47 i decessi. In Lombardia 2.664 contagi, in crescita rispetto a ieri e 13 decessi. A Monza e Brianza 286 nuovi contagi. In rapporto ai tamponi analizzati in regione (29.053), la percentuale di positivi al virus sale al 9,1% circa.

Coronavirus: i contagi salgono ancora

Nella nostra Provincia i morti dall’inizio della pandemia sono 922, i contagi 8.336. Ricordiamo che entrano in vigore stasera le misure contenute nella nuova ordinanza di Regione Lombardia, anti movida e che da domani si fermano gli sport dilettantistici.

In Lombardia ma anche in Brianza cresce la pressione sugli ospedali: in una sola giornata ci sono stati 109 ricoveri nei reparti Covid (ora arrivati a 943) e altre 25 persone sono finite in Terapia intensiva (le Rianimazioni della Regione stanno trattando 96 persone).

In regione purtroppo si sono registrati altri 13 decessi, il totale ufficiale è ora arrivato a 17.057 morti.

In Italia anche oggi si sono superati i 10mila contagi, anzi si è sfiorata quota 11mila. Sono 10.925 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, per un totale di 402.536 da inizio pandemia. Le vittime sono 47, i ricoveri in terapia intensiva salgono di 67 unità (705 in totale), quelli in regime ordinario sono 439 in più, per un totale di 6.617.

I dati di oggi in Lombardia

– i tamponi effettuati: 29.053, totale complessivo: 2.471.303

– i nuovi casi positivi: 2.664 (di cui 225 ‘debolmente positivi’ e 19 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 85.112 (+154), di cui 1.780 dimessi e 83.332 guariti

– in terapia intensiva: 96 (+25)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 943 (+109)

– i decessi, totale complessivo: 17.057 (+13)

I nuovi casi per provincia

Milano: 1.388, di cui 634 a Milano città;

Bergamo: 69;

Brescia: 83;

Como: 171;

Cremona: 25;

Lecco: 67;

Lodi: 46;

Mantova: 56;

Monza e Brianza: 286;

Pavia: 103;

Sondrio: 37;

Varese: 218.

