Coronavirus: i decessi lombardi per Provincia e nelle varie Regioni. Fra le Province Milano è la più colpita seguita da Bergamo, Brescia, Pavia e Cremona.

Facciamo qui il punto sui decessi ufficiali per Covid-19 registrati sino ad ora, tanto a livello di Province della Lombardia che a livello delle varie regioni d’Italia.

Fra le Province lombarde il numero più elevato di decessi si è registrato a Milano che in questa seconda ondata della pandemia è anche la Provincia più colpita insieme a Monza e Brianza. A Monza e Brianza che, stando ai dati ufficiali, finora si sono registrati 948 decessi per Covid-19, meno – in numeri assoluti – non solo del capoluogo ma anche di Bergamo, Brescia, Cremona e Pavia.

Fra le regioni la Lombardia, travolta dallo tsunami della prima ondata e ancora oggi in situazioni difficile, ha un numero elevatissimo di morti rispetto alle altre regioni italiane, 17.310, le altre 19 (i dati delle Province autonome di Trento e Bolzano vengono tenuti separati), assieme ne hanno registrati poco più di ventimila; il totale dei decessi in Italia a ieri era di 37.700.

Così nelle Province lombarde

Bergamo: 3.158

Brescia: 2.706

Como: 658

Cremona: 1.138

Lecco: 481

Lodi: 708

Mantova: 718

Milano: 4.495

Monza e Brianza: 948

Pavia: 1.354

Sondrio: 224

Varese: 615

Così nelle Regioni e Province autonome

Lombardia: 17.310

Emilia Romagna: 4.579

Piemonte: 4.286

Veneto: 2.344

Liguria: 1.718

Toscana: 1.290

Lazio: 1.139

Marche: 1.006

Puglia: 686

Campania: 607

Abruzzo: 532

Sicilia: 449

Provincia di Trento: 427

Friuli Venezia Giulia: 378

Provincia di Bolzano: 300

Valle d’Aosta: 156

Sardegna: 199

Calabria: 111

Umbria: 110

Basilicata: 44

Molise: 29

TOTALE: 37.700

