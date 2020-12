Coronavirus: i morti sono sempre tanti. In Italia nelle ultime 24 ore altri 649 decessi, in Lombardia 85.

In Lombardia continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-16) e nei reparti (-128). Il numero dei tamponi effettuati è 29.153 e 2.736 sono i nuovi positivi (9,3%). I guariti/dimessi sono 5.034. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 85.

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 19.903 nuovi casi di coronavirus, per un totale di 1.825.775, a fronte di 196.439 tamponi effettuati, in aumento rispetto a quelli processati ieri, quando i nuovi positivi erano stati 18.727 (con 190.416 tamponi).

Sempre a livello nazionale le vittime delle ultime 24 ore sono 649 (ieri erano state 761). Oggi è stata così superata la tragica cifra di 64mila morti. Con 64.036 morti l’Italia supera anche il Regno Unito ed è la nazione europea che conta più decessi.

I dati di oggi in Lombardia

– i tamponi effettuati: 29.153 totale complessivo: 4.412.793

– i nuovi casi positivi: 2.736 (di cui 259 ‘debolmente

positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 332.595 (+5.034), di cui 5.069 dimessi e 327.526 guariti

– in terapia intensiva: 717 (-16)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 5.289 (-128)

– i decessi, totale complessivo: 23.666 (+85)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 854 di cui 393 a Milano città;

Bergamo: 174;

Brescia: 493;

Como: 202;

Cremona: 69;

Lecco: 65;

Lodi: 25;

Mantova: 195;

Monza e Brianza: 103;

Pavia: 242;

Sondrio: 125;

Varese: 109.

