Coronavirus: ieri 30 contagi in più in Brianza ECCO DOVE

Coronavirus: ieri 30 contagi in più in Brianza. Otto in più a Besana ma anche Desio e Giussano preoccupano. Sono 16 su 55 i centri dove i contagi sono aumentati. Un trend comunque in rallentamento.

Coronavirus: ieri 30 contagi in più in Brianza

Ieri, giovedì 30 aprile, i dati ufficiali di Regione Lombardia davano complessivamente 4.704 contagi nella nostra Provincia, 30 in più rispetto al giorno precedente. Siamo andati a vedere dove sono cresciuti questi contagi, che hanno interessato 16 centri su 55. Perlopiù si tratta quindi di crescite minime, solo Besana ha fatto registrare un balzo in avanti di ben 8 casi, 116, contro i 108 del 29 aprile. 4 casi in più si sono registrati a Monza (che però ha un numero di abitanti decisamente superiore), 3 a Giussano, 2 a Desio e Lissone.

Di seguito riportiamo i dati di tutti paesi che hanno visto una crescita nella giornata di ieri, ricordando nel contempo anche i dati del 26 e 27 aprile dai quali si evince come preoccupi ancora la situazione di Desio e Giussano mentre pare essere abbastanza sotto controllo negli altri centri, che nell’arco di cinque giorni hanno fatto registrare aumenti contenuti. I decessi causa Covid-19 al 27 aprile nella nostra Provincia contavano invece 453 morti tra gli uomini e 259 fra le donne, per un totale di 712 morti.

COMUNE 26 aprile 27 aprile 29 aprile 30 aprile Diff. 29/30

Agrate 74 74 77 78 +1

Bellusco 55 56 56 57 +1

Besana 101 102 108 116 +8

Bovisio M. 55 55 56 57 +1

Busnago 30 30 30 31 +1

Carate 95 95 96 97 +1

Desio 194 197 256 258 +2

Giussano 136 138 156 159 +3

Lissone 219 219 220 222 +2

Meda 67 68 74 75 +1

Monza 909 911 930 934 +4

Nova M. 127 128 132 133 +1

Seregno 222 222 224 225 +1

Seveso 68 69 71 72 +1

Vedano 47 48 49 50 +1

Villasanta 68 69 70 71 +1

TOTALE MONZA BRIANZA 4.704 +30

TORNA ALLA HOME PAGE