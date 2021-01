Coronavirus: ieri in Brianza altri 5 morti, tutti sopra i 75 anni. Delle 68 persone decedute in Lombardia 58 erano over 75, 9 avevano un’età compresa fra 65 e 74 anni e 1 tra 50 e 64 anni.

Coronavirus: ieri in Brianza altri 5 morti, tutti sopra i 75 anni

A morire di Covid continuano ad essere le persone più anziane. Lo dicono i dati registrati ieri ma lo dicono anche i numeri complessivi. Il 75,09% dei 26.084 decessi che si sono registrati in Lombardia da inizio pandemia riguarda persone anziane. Nella nostra regione ci hanno cioè lasciato a causa del coronavirus oltre 19.500 over 75.

E mentre nel mondo ieri si sono purtroppo superati i due milioni di morti, nella Provincia di Monza e della Brianza i decessi sono 1.840 da inizio pandemia, sessanta dei quali nel nuovo anno, una media di 4 al giorno.

A morire sono soprattutto gli anziani, dicevamo, ma non si ammalano soltanto le persone in là con l’età. Guardando ai dati di ieri, venerdì 15 gennaio 2021, possiamo infatti notare che dei 137 nuovi contagiati in Brianza la fascia più colpita è quella tra i 25 e i 49 anni (52 casi pari al 37,9%) seguita da quella fra i 50 e i 64 anni (33 casi pari al 24,1%).

Gli over 75enni che hanno contratto il virus nelle ultime 24 ore sono stati 19, ai quali si aggiungono 14 persone fra i 65 e i 74 anni. Inferiore l’incidenza fra giovani e giovanissimi: 8 i ragazzi con meno di 18 anni contagiati nelle ultime 24 ore ai quali se ne aggiungono 11 fra i 18 e i 24 anni.

Un trend molto simile a quello che possiamo verificare a livello regionale, dove su 2.194 nuovi positivi la classe di età tra 25 e 49 anni ne somma ben 729, pari a un terzo del totale.

