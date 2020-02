Coronavirus, il medico di Arcore “Da ieri perennemente al telefono con i pazienti” VIDEO

Intervista al medico di base di Arcore, Stefano Campari, per parlare a tutto tondo di Coronavirus e di come si stanno comportando i pazienti a seguito dell’epidemia scoppiata in Lombardia.

Coronavirus, il medico di Arcore “Da ieri perennemente al telefono con i pazienti”

“Ieri sono stato tutto il giorno al telefono, e questa mattina non è andata meglio”. Esordisce così Stefano Campari, medico di base ad Arcore, nello studio di via Casati.

“Ma immaginavo che sarebbe successo. E devo dire la verità i miei pazienti sono stati coscienziosi, comprensivi. Al momento non rilevo panico, solo una certa dose di preoccupazione, che, diciamolo, ci può stare”. “Anche i colleghi che lavorano con me, o più in generale quelli sul territorio, non avvertono al memento situazioni difficili. Certo la gestione dei pazienti è più complessa, anche perché è necessario prima il filtro telefonico e poi l’appuntamento. Ma ce la stiamo cavando bene e la cittadinanza risponde in maniera ordinata”.

Che cosa le chiedono i suoi pazienti?

“Prevalentemente informazioni. Teniamo conto che siamo in pieno periodo influenzale e anche un semplice raffreddore e qualche linea di febbre può allarmare. I cittadini cercano consigli, anche pratici, su come comportarsi in questo momento così delicato”.

Chi ha più paura?

“Difficile rispondere a questa domanda. Direi che i giovani e chi ha già delle patologie pregresse si informa di più ed è più preoccupato”.

Consiglia di rimanere in casa?

“Assolutamente no. Al momento non c’è alcun bisogno di rimanere a casa. Non siamo nella zona rossa e se non ci sono evidenze di contatti con queste zone è inutile allarmarsi. Le persone possono muoversi liberamente. Ovviamente bisogna avere qualche cautela in più e, come già stato detto diverse volte, avere alcune precauzioni”.

Proprio a riguardo il medico di Arcore due giorni fa ha pubblicato un video su Youtube dove spiega nel dettaglio come comportarsi.

