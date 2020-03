Coronavirus, il messaggio di speranza del pedagogista Mantegazza VIDEO

Emergenza Coronavirus, il messaggio di speranza del pedagogista arcorese Raffaele Mantegazza.

Il docente universitario non ama frequentare le piazze virtuali dei Social. Ma stamattina, domenica 22 marzo 2020, ha fatto un vero e proprio strappo alla regola. E così ha deciso di realizzare un piccolo video di speranza per tutti in questo momento difficile.

Basta messaggi allarmistici

L’ex assessore alla Cultura ha puntato il dito contro i continui messaggi allarmistici che vengono veicolati in questo periodo. E ha invitato tutti a soffermarsi sulle cose positive, ringraziando giovani e adulti che stanno seguendo le regole e che hanno deciso di rimanere a casa.

“Voglio dire grazie non solo a tutto il personale medico infermieristico e a tutti coloro che devono uscire di casa per lavorare – ha sottolineato Mantegazza – Ma il mio grazie più grande va a bambini ed anziani che hanno capito la gravità della situazione…”

Guarda il video

Torna alla home