Coronavirus, il Pd di Besana dona mille euro all’ospedale di Carate

Una buona notizia: la solidarietà non si ferma. La lista di chi sta aprendo il portafoglio per sostenere la lotta al Coronavirus si allunga. Oggi, giovedì, si è aggiunto anche il Partito Democratico di Besana.

Mille euro all’ospedale

Il Pd di Besana ha effettuato questa mattina un bonifico di mille euro a favore dell’ospedale di Carate. Ma non è finita.

“Abbiamo invitato tutti i tesserati a contribuire ancora, ciascuno per quanto può, in modo da integrare, in futuro, la somma già versata”, ha spiegato il segretario dem Elio Sanvito – La nostra sezione si è sempre dimostrata sensibile in occasione delle emergenze che hanno toccato il nostro Paese. Dai terremoti alle alluvioni, abbiamo sostenuto le popolazioni nel nostro piccolo”.

