Coronavirus, il punto della situazione a Cornate. I nuovi dati pubblicati dal Comune sono incoraggianti, ma l’allerta resta massima.

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Felice Colombo ha diramato pochi minuti fa un comunicato stampa sulla situazione dei contagi e dei decessi in città.

“Dall’inizio delle rilevazioni ad oggi i soggetti riscontrati positivi al Covid 19 sono stati complessivamente 47, di cui purtroppo 13 deceduti – ha scritto il primo cittadino – La nota positiva è che dalla scorsa settimana non ci sono stati nuovi decessi per Covid. Allo stato attuale figurano 24 soggetti ospedalizzati, 6 sottoposti a sorveglianza attiva in attesa del secondo tampone negativo e 13 sottoposti a sorveglianza attiva precauzionale, tutti presso il proprio domicilio. Come possiamo constatare siamo in presenza di un forte calo dei soggetti interessati grazie anche al rispetto delle restrizioni impartite e civilmente rispettate dai concittadini, che voglio in questa occasione ringraziare. Confidiamo in un ulteriore miglioramento generale che ci auguriamo possa portare gradualmente, e con molta attenzione, ad una situazione di minore disagio. Un cordiale saluto a tutti. Teniamo duro!”.