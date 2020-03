Coronavirus: il sindaco di Agrate chiude anche i cimiteri. Un ulteriore giro di vite sofferto ma necessario dato nella giornata di ieri, mercoledì, dal sindaco di Agrate Simone Sironi.

Per ridurre ulteriormente le occasioni di ritrovo e di concentrazione di persone, il primo cittadino ha diramato un’ordinanza per la chiusura immediata dei campisanti di Agrate e di Omate. Un luogo particolarmente frequentato dagli anziani, invitati invece a stare in casa.

“Ritenuto che sussista la contingibilità e l’urgenza di tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità – si legge nell’ordinanza formata da Sironi – adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus e di dover, pertanto, di disporre con il presente provvedimento: la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, sino a revoca della presente ordinanza, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme, e ammettendo la presenza per l’estremo saluto, di un numero massimo di persone tali da non considerarsi assembramento”.

