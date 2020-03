Coronavirus, il sindaco di Briosco striglia gli anziani VIDEO

Davanti al numero crescente dei contagi da Coronavirus in Lombardia, il sindaco di Briosco Antonio Verbicaro si è rivolto ai cittadini con un messaggio postato su Facebook. Il suo pensiero è andato prima di tutto agli anziani, ai quali non ha risparmiato una strigliata: “Smettete di fare capannelli se non volete trovarvi in una corsia di ospedale”.

La strigliata del sindaco

Ha chiesto ai brioschesi di rispettare le regole, per superare insieme l’emergenza legata al Coronavirus. Verbicaro si è rivolto in particolare agli over 65.

Cari anziani – ha detto – smettetela di fare capannelli davanti ai locali o per strada, incontrandovi, stringendovi talvolta la mano, da vicino. Smettetela se non volete trovarvi in una corsia di ospedale a non essere neanche assistiti perchè siamo in una situazione molto critica. Finiamola, cercate di dare il buon esempio. Non mi piace come vi state comportando, vi invito a stare a casa con i vostri famigliari

Per chi farà spallucce, è pronto il giro di vite: gli agenti della Polizia locale interverranno e riporteranno i “trasgressori” al proprio domicilio.

Chiusure in vista

Il sindaco ha annunciato la chiusura del mercato e dei parchi pubblici.

Privilegiamo i negozi del paese. Non andiamo in giro nei centri commerciali grossi perchè incontriamo tante persone che non conosciamo

L’appello è andato anche ai giovani: “State a casa, giocate tra voi con i mezzi tecnologici a vostra disposizione”. Così come alle famiglie. L’obiettivo è ridurre al minimo i contatti sociali.

