Coronavirus, il sindaco di Meda passa alle vie legali: “Basta insultare e diffondere notizie false”

Il sindaco di Meda Luca Santambrogio, esasperato dagli insulti all’Amministrazione comunale e da chi diffonde notizie false, usa il pugno duro e annuncia azioni legali.

Il sindaco di Meda fa chiarezza sulla disinfezione delle strade

In una comunicazione diramata oggi, giovedì 19 marzo 2020, ha fatto il punto sulla disinfezione delle strade, per rispondere a chi la chiedeva insistentemente, anche con toni piuttosto offensivi: “Voglio chiarire una volta per tutte. Non c’è un parere, e parliamo di Istituto Superiore della Sanità, ISPRA, Regione Lombardia, ATS Monza e Brianza, Arpa, che dica che la disinfezione delle strade sia utile e neppure esiste una norma di legge che impone ai Comuni di farla. Non è vero che tutti i Comuni la stanno facendo”.

“State a casa!”

Aggiunge: “Vi posso dire che abbiamo già preso accordi con una ditta perché, prima della riapertura al pubblico dei parchi, si faccia la disinfezione (pulizia di fondo), in particolare dove ci sono aree gioco per i bambini, e con Econord perché effettui la pulizia delle strade con un detergente secondo quanto prescritto dalle norme. Per il momento non ponetevi il problema perché il vostro compito principale è STARE A CASA!!!”.

Insulti e notizie false, si procede per vie legali

Conclude: “Detto questo, leggo alcuni insulti alla mia persona e all’Amministrazione. A tutto c’è un limite; procederemo, come fatto da altri sindaci, per via legale nei confronti di coloro che insultano e diffondono notizie false anche a tutela della popolazione in questo particolare momento di emergenza sanitaria”.

