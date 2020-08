Coronavirus: in Brianza 1.330 morti in più I DATI COMUNE PER COMUNE

Coronavirus: in Brianza 1.330 morti in più nei primi 5 mesi dell’anno. I mesi più “neri” sono stati quelli di marzo e aprile. E’ il dato ufficiale dell’Istat che ha messo a confronto il periodo 1 gennaio 31 maggio 2020 con la media dell’analogo lasso di tempo dei 5 anni precedenti.

I dati ufficiali dell’Ats Brianza ci dicono che il Covid-19 al 31 maggio nella Provincia di Monza e della Brianza aveva fatto 850 vittime. Sono molte di più però le persone decedute nei primi 5 medi di questo 2020 rispetto ad analogo periodo degli anni precedenti. Stando ai dati ufficiali dell’Istat, l’Istituto nazionale di statistica, nei primi 5 mesi dell’anno nella Provincia MB sono morte 1.330 persone in più rispetto alla media dei cinque anni precedenti, ovviamente sempre rapportata al periodo 1 gennaio-31 maggio.

I mesi peggiori causa la pandemia da Covid-19 sono stati quelli di marzo e aprile, quando si sono registrati, rispettivamente, 634 e 611 morti in più rispetto al passato.

Un semplice esempio spiega bene le cose. Nei cinque anni precedenti il 2020, cioè tra il 2014 e il 2019, nel mese di marzo nella Provincia di Monza e della Brianza sono stati registrati in media 656 decessi. Ebbene, quest’anno, a marzo, i decessi sono stati 1.290, quasi il doppio. E c’è da dire che l’Istat non ha preso in considerazione tutti e 55 i Comuni della nostra provincia, non è chiaro per quale motivo ma ne ha tralasciati tre: Ceriano Laghetto, Lentate e Verano Brianza. Quindi ai 1.330 morti complessivi «in eccesso», cioè che vanno oltre la media degli ultimi anni, ne vanno aggiunti almeno una decina, quelli accertati per Covid nei tre paesi «tralasciati».

Pubblichiamo qui i dati dell’Istat Comune per Comune, ricordando che la maggioranza dei decessi ha riguardato persone anziane. Da segnalare anche che in quattro Comuni – Burago di Molgora, Camparada, Cogliate e Correzzana – il saldo nei cinque mesi è negativo rispetto al passato. Niente morti in eccesso insomma. Crescite minime si sono registrate a Briosco, Lentate e Misinto.

Di seguito il raffronto Comune per Comune. Dal mese di giugno, fortunatamente, la situazione è decisamente migliorata anche se il virus continua a circolare, tanto che anche oggi, domenica 9 agosto, nella nostra Provincia si sono registrati altri 6 contagi.

I decessi dal 1° gennaio al 31 maggio

Comune Media 2015-2019 Anno 2020 Differenza

Agrate 53,4 92 +38,6

Aicurzio 9 22 +13

Albiate 27,6 30 +2,4

Arcore 77 103 +26

Barlassina 29,2 38 +8,8

Bellusco 31,4 48 +16,6

Bernareggio 38,2 63 +24,8

Besana 71,2 105 +33,8

Biassono 43 67 +24

Bovisio M. 49 64 +15

Briosco 24 26 +2

Brugherio 127,2 199 +71,8

Burago M. 17,6 17 -0,6

Busnago 24,2 50 +25,8

Camparada 8 7 -1

Caponago 18,6 23 +4,4

Carate 82 103 +23

Carnate 28,6 38 +9,4

Cavenago 23,8 36 +12,2

Cesano M. 159,8 201 +41,2

Cogliate 40,8 39 -1,8

Concorezzo 58,8 90 +31,2

Cornate 43,6 67 +23,4

Correzzana 7 6 -1

Desio 154,5 203 +48,5

Giussano 83 145 +62

Lazzate 28,4 39 +10,6

Lentate 66,4 68 +1,6

Lesmo 23,6 42 +18,4

Limbiate 136,2 161 +24,8

Lissone 168,2 225 +56,8

Macherio 29 41 +12

Meda 87,4 101 +13,6

Mezzago 15,8 25 +9,2

Misinto 16,6 17 +0,4

Monza 554,8 792 +237,2

Muggiò 93,6 129 +35,4

Nova M. 85,8 118 +32,2

Ornago 18,2 31 +12,8

Renate 14,2 17 +2,8

Roncello 10,8 16 +5,2

Ronco B. 13,6 18 +4,4

Seregno 182 266 +84

Seveso 87 105 +18

Sovico 30,8 48 +17,2

Sulbiate 15 18 +3

Triuggio 27,6 35 +7,4

Usmate V. 30,6 38 +7,4

Varedo 53,8 81 +27,2

Vedano 30 46 +16

Veduggio 17,2 22 +4,8

Villasanta 62,6 109 +46,4

Vimercate 117,4 186 +68,6

TOTALE 3.347,1 4.677 +1.329,9

