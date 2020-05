Coronavirus: in Brianza altri 42 casi positivi – TUTTI I DATI

Coronavirus: in Brianza altri 42 casi positivi. Ieri i casi erano solo 9. In Lombardia si registrano oggi 462 nuovi contagi.

Coronavirus: la situazione in Lombardia oggi, martedì 19 maggio

In generale a livello Lombardo nelle ultime 24 ore sono stati quasi 15mila i tamponi effettuati, arrivando ad un totale complessivo di oltre 596mila tamponi. Di questi sono 462 quelli risultati positivi. Crescono ancora le persone ufficialmente guarite, + 167, così come continuano a diminuire i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-8) e quelli ricoverati non in terapia intensiva (-56).

Si registrano, purtroppo, 56 nuovi decessi.

In Brianza 42 nuovi positivi

Nel dettaglio Su Monza e Brianza si registrano nelle ultime 24 ore, 42 nuovi positivi al Coronavirus. Di seguito i nuovi casi nelle altre provincia:

MI: 22.324 (+102) di cui 9.444 (+49) a Milano citta’

BG: 12.607 (+144)

BS: 14.199 (+41)

CO: 3.646 (+13)

CR: 6.335 (+12)

LC: 2.687 (+39)

LO: 3.369 (+16)

MN: 3.294 (+3)

PV: 5.047 (+25)

SO: 1.378 (+9)

VA: 3.401 (+9)

e 1.856 in corso di verifica.

Segui qui la conferenza stampa odierna di Regione Lombardia