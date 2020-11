Coronavirus: in Provincia MB superati i mille tamponi positivi. In Lombardia altri 181 decessi, aumentano anche i ricoveri in Terapia intensiva.

Coronavirus: in Provincia MB superati i mille tamponi positivi

I tamponi effettuati oggi, domenica 15 novembre, sono 38.702, i nuovi positivi 8.060. Il rapporto è pari al 20,8%. I guariti/dimessi sono 1.617.

La Regione ricorda che l’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale.

Il virus in Lombardia, come in Brianza, continua però a circolare a ritmi sostenuti, in Italia va leggermente meglio, il rapporto tamponi positivi è infatti del 17,4%, in aumento però rispetto a ieri.

A livello nazionale a fronte di 195.275 tamponi, sono stati infatti 33.979 i nuovi casi di Covid-19 emersi nelle ultime 24 ore. 546 le vittime. Aumentano di altre 116 unità le persone ricoverate nelle Terapie intensive

I dati di oggi in Lombardia

– i tamponi effettuati: 38.702, totale complessivo: 3.550.494

– i nuovi casi positivi: 8.060 (di cui 479 ‘debolmente positivi’ e 83 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 138.872 (+1.617), di cui 7.972 dimessi e 130.900 guariti

– in terapia intensiva: 837 (+20)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 7.781 (+160)

– i decessi, totale complessivo: 19.367 (+181)

I nuovi casi per provincia

Milano: 3.302, di cui 1.266 a Milano città;

Bergamo: 354;

Brescia: 644;

Como: 425;

Cremona: 82;

Lecco: 329;

Lodi: 149;

Mantova: 214;

Monza e Brianza: 1.140;

Pavia: 465;

Sondrio: 92;

Varese: 684.

TORNA ALLA HOME PAGE