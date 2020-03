Coronavirus, la Croce Bianca ha bisogno di aiuto

La Croce Bianca ha bisogno di aiuto. La sezione di Cesano Maderno ha avviato una raccolta fondi per l’acquisto di presidi medici per i suoi soccorritori.

La Croce Bianca ha bisogno di aiuto

Per far fronte all’inaspettata richiesta di mascherine , camici, occhiali, disinfettanti, calzari e cuffie monouso per proteggere dal virus i suoi soccorritori volontari e professionali, la Croce Bianca di Cesano Maderno ha lanciato una raccolta fondi. Per aiutarla con una donazione, anche piccola, basta raggiungere la pagina web dedicata all’iniziativa: https://www.gofundme.com/f/sos-croce-bianca-cesano-emergenza-covid-19.

Raddoppiati i servizi di emergenza

In questi giorni di emergenza per la diffusione incontrollata di contagi da Covid-19 il servizio della Croce Bianca cesanese è aumentato: “Abbiamo raddoppiato i servizi di emergenza, abbiamo attivato una seconda ambulanza per far fronte alle numerose chiamate, consegniamo farmaci a domicilio per chi ha più di 65 anni, accompagniamo il medico di guardia nelle case dei pazienti” spiegano dalla sede di via Padre Boga.

“Grazie a chi ci sosterrà”

In sezione sono attivi 300 volontari che con grande coraggio e abnegazione ogni giorno e ogni notte prestano il loro servizio a tutta la popolazione del territorio e possono fare tutto questo solo se protetti e sicuri nei servizi che svolgono, nel rispetto dei protocolli d’emergenza. “Un grazie immenso a tutti quelli che ci sosterranno – dice il presidente Antonio Zardoni – Da quarantacinque anni siamo al servizio del prossimo e non è mai mancato il sostegno dei cittadini. Ora più che mai siamo al loro fianco e nel momento del bisogno sono certo che loro ci sosterranno. Vi garantisco che ogni euro donato sarà speso per questa causa”.