Coronavirus in Brianza si contano già diversi casi. Per la precisione, le positività ufficiali sono 20. Ma la situazione Comune per Comune? Ecco la mappa del contagio.

Coronavirus Brianza, la mappa del contagio Comune per Comune

Coronavirus: i dati

I casi ufficializzati in Brianza sono 20.

Cesano Maderno: 1 caso

Monza: 5 casi

Lissone: 2 casi

Vedano: 1 caso

Usmate: 1 caso

Villasanta: 1 caso

Cornate d’Adda: 1 caso

Varedo: 1 caso

Seregno: 2 casi

Ronco Briantino: 1 caso

Agrate Brianza: 1 caso

Renate: 1 caso

Sulbiate: 1 caso

Brugherio: 1 casi

Numero verde Regione

Coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori non devono andare in pronto soccorso, ma devono chiamare il numero verde unico regionale 800.89.45.45 che valutera’ ogni singola situazione e spiegherà che cosa fare. Per informazioni generali chiamare invece il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute.

TORNA ALLA HOME