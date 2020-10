Coronavirus, la situazione nei nostri ospedali. Sono 30 i ricoverati in terapia intensiva in Provincia di Monza e Brianza.

Coronavirus, la situazione nei nostri ospedali

Ventuno ricoverati al San Gerardo di Monza e nove al Policlinico, sempre di Monza. Sono complessivamente una trentina i ricoverati in Terapia intensiva negli ospedali della nostra Provincia alla data di oggi, martedì 27 ottobre. In Lombardia solo l’ospedale di Niguarda ha più pazienti (23) in terapia intensiva del San Gerardo.

Una situazione in continua evoluzione e, purtroppo, in costante peggioramento come stanno a testimoniare i 1.362 contagi registrati oggi in Provincia MB e i 58 morti in Regione, numeri che continuano a salire.

Aumentano anche i ricoverati nei reparti Covid. L’Asst di Monza, che oltre al San Gerardo – che ricordiamo è uno dei diciotto ospedali Hub della Lombardia, attrezzati e deputati ad accogliere i pazienti Covid-19 più gravi – fa affidamento anche sull’ospedale di Desio, oggi ha ricoverato altri 56 pazienti Covid; l’Asst di Vimercate altri 8. Ulteriori 9 pazienti sono stati ricoverati al Policlinico.

In Lombardia, ricordiamo, i ricoverati non in terapia intensiva sono 2.715, quelli in terapia intensiva 271. Nella nostra Provincia ieri mattina complessivamente i ricoveri di pazienti Covid avevano già superato quota 300, ormai siamo vicini ai 400 ricoveri distribuiti tra Monza, Vimercate e Desio.

L’età media dei ricoverati è di 67 anni, molto più bassa quella dei contagiati, intorno ai 38-40 anni anni. Interessante verificare anche l’età delle persone risultate positive oggi nella nostra Provincia. Su 1.362, 278 avevano meno di 18 anni; 159 tra 18 e 24 anni; 439 tra 25 e 49 anni; 314 tra 50 e 64 anni; 77 tra 65 e 74 anni e 95 oltre i 75 anni.

TORNA ALLA HOME PAGE