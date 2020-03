Coronavirus, le associazioni di Briosco unite per l’ospedale di Carate

“L’unione fa la forza”: è il motto delle associazioni di Briosco che si sono unite per dare un aiuto concreto all’ospedale di Carate, in prima linea nella lotta al Coronavirus.

Associazioni unite

Una bella iniziativa davvero quella portata avanti dalle associazioni di Briosco: Pro Loco, Avis Briosco, Gruppo Alpini di Capriano, Amici dello Sport, Il Sorriso di Teresa, Brioshop, Gruppo Sagra del Cotto, Gruppo Trail del ciliegio secolare. Si sono unite per fare fronte comune in questo momento difficile. Hanno avviato una raccolta fondi da destinare, in una prima fase, all’acquisto di mascherine chirurgiche per l’ospedale di Carate Brianza e successivamente ad altre realtà attive nel gestire l’emergenza.

Tutti possono dare il loro contributo tramite bonifico bancario:

IBAN: IT10 K089 0132 6300 0000 0150 873

Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO E DELLA VALLE DEL LAMBRO

FIL: B.C.C. DI TRIUGGIO FILIALE DI BRIOSCO

CAUSALE: ASSOCIAZIONI BRIOSCO EMERGENZA COVID-19

Totale trasparenza

Un’iniziatavi tanto importante da meritare il supporto dell’Amministrazione comunale. Un’iniziativa, inoltre, totalmente trasparente: i risultati della raccolta fondi saranno costantemente resi noti sulla pagina Facebook “Associazioni Briosco Emergenza Covid-19”.