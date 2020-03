Coronavirus, nel fine settimana due morti a Nova Milanese. Il numero dei contagiati è salito a 34, le persone in quarantena sono invece 56

Coronavirus, nel fine settimana due morti a Nova Milanese

Fine settimana funesto a Nova Milanese, dove due cittadini sono morti a causa del Coronavirus, uno sabato e uno domenica. A darne notizia, rendendo note le comunicazioni ricevute da Ats Brianza e Prefettura di Monza, è stato il sindaco Fabrizio Pagani. In un video diffuso ieri sera, domenica 22 marzo, il primo cittadino ha fatto anche il punto della situazione: i novesi contagiati dal virus sono 34, invece le persone sottoposte a quarantena presso il proprio domicilio 56

Dal sindaco parole di vicinanza

Nel video, il sindaco Pagani ha colto occasione per esprimere vicinanza e cordoglio: “Alle famiglie che hanno congiunti in ospedale e alle famiglie che hanno perso un congiunto, noi siamo vicini e solidali perché questo è un momento molto complicato per loro. Ho cercato di essere più vicino possibile sia per quanto mi riguarda, sia per esprimere il calore dei nostri concittadini”. Pagani ha cercato anche di infondere coraggio: “Forza novesi, distanti ma uniti, cercate di voler bene a voi stessi per voler bene agli altri”

I controlli della Polizia Locale

La scorsa settimana le Forze dell’Ordine sono state impegnate sul terriorio per verificare il rispetto delle prescrizioni sanitarie. 176 le autocertificazioni verificate dalla Polizia Locale. In una settimana il numero dei contagiati è più che raddoppiato: lunedì 16 marzo infatti i positivi al Covid-19 erano 14 e ora sono 34

TORNA ALLA HOME