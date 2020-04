Coronavirus, nelle case di riposo di Cesano un ospite su cinque è positivo

Coronavirus: nelle case di riposo di Cesano Maderno un ospite su cinque è positivo al tampone. Lo si evince dai dati forniti dal sindaco Maurilio Longhin nell’ultimo bollettino.

Nuovi tamponi: salgono a 53 i positivi nelle Rsa

Dall’ultimo aggiornamento richiesto quotidianamente dal sindaco alle due strutture per anziani della città, dove sono presenti 270 ospiti in tutto, risultano 53 positivi al Covid-19. Di questi, 34 sono ospiti alla Rsa Don Meani in centro (90 posti letto in tutto) e 19 alla Rsa Groane al Villaggio Snia (che di posti letto ne ha 200). Alla Don Meani, dove i decessi per coronavirus, ad oggi, risultano 9, sono stati completati i tamponi di tutti i sintomatici. I primi tamponi erano stati fatti a fine marzo, la prima vittima accertata Covid è del 29 marzo. “Tutti gli ospiti positivi al tampone sono isolati in camere singole o doppie (con ospiti positivi)” e “il personale è dotato di dispositivi di protezione individuale adeguati” fa sapere la casa di riposo al Comune. Con i 9 decessi e i 34 ospiti positivi, la situzione nella Rsa di via Cantù resta critica.

Alla Groane, invece, sono stati eseguiti finora venti tamponi: i primi dieci settimana scorsa mentre i successivi dieci nella giornata di lunedì 13 aprile. Diciannove, come detto, gli ospiti positivi. “Ci sono due nuclei con sospette positività – ha spiegato la direzione della struttura al Comune – In questi nuclei tutto il personale è dotato dei dispositivi di protezione individuale necessari. Tutti gli ospiti positivi al Covid sono isolati”.

121 le persone positive al Covid in città

A Cesano Maderno, secondo i dati di Ats, ad oggi sono 121 le persone positive, due in più delle 24 ore precedenti. Di queste, come detto, 53 sono ospiti delle due Rsa.

Le persone in sorveglianza attiva sono invece 63.