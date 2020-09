Coronavirus: oggi a Monza e Brianza altri 21 contagi. Solo Milano e Brescia ne contano di più. In Lombardia aumentano i ricoveri, tanto in reparto che in Terapia intensiva.

In Lombardia aumentano guariti e dimessi (+86), ma anche i pazienti ricoverati in reparto e in Terapia intensiva. A fronte di 12.117 tamponi effettuati sono 198 i nuovi positivi riscontrati. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,63%. I decessi sono 3.

In Italia i nuovi casi sono 1.297, 7 le persone che ci hanno lasciato. Un trend in calo ma sono diminuiti anche i tamponi complessivi. I test sono stati infatti 76mila, 30mila in meno di ieri quando i nuovi casi erano stati 1.695 e 16 i morti. Anche a livello nazionale aumentano i ricoveri nelle Terapie intensive, sono complessivamente 133 (+12 rispetto a ieri).

I dati di oggi in Lombardia

– i tamponi effettuati: 12.117, totale complessivo: 1.707.042

– i nuovi casi positivi: 198 (di cui 25 ‘debolmente positivi’ e 6 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 76.794 (+86), di cui 1.316 dimessi e 75.478 guariti

– in terapia intensiva: 25 (+2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 248 (+3)

– i decessi, totale complessivo: 16.880 (+3)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 86, di cui 51 a Milano città;

Bergamo: 8;

Brescia: 28;

Como: 3;

Cremona: 8;

Lecco: 3;

Lodi: 1;

Mantova: 7;

Monza e Brianza: 21;

Pavia: 1;

Sondrio: 2;

Varese: 11

