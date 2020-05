Coronavirus: oggi in Brianza 18 nuovi contagi, il punto di domenica 24 maggio. Non sono invece segnalati decessi in Lombardia per la prima volta dall’inizio dell’emergenza.

Coronavirus: oggi in Brianza 18 contagi

Ecco i dati della giornata di oggi, domenica 24 maggio. Per quanto riguarda la voce decessi, dalla Regione precisano “che i flussi provenienti dalla rete ospedaliera e le anagrafi territoriali oggi non hanno segnalato decessi”. Il dato quindi è lo stesso di ieri.

– i tamponi effettuati: 11.457

totale complessivo: 670.241

– attualmente positivi: 25.614 (-16)

– totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall’inizio della pandemia a oggi: 87.110 (+285)

– i nuovi casi positivi: 285 (2,5% rapporto con i tamponi

giornalieri)

– i guariti/dimessi: +301

totale complessivo: 45.656

– in terapia intensiva: -2

totale complessivo: 197

– i ricoverati non in terapia intensiva: -9

totale complessivo: 4.017

– i decessi:

totale complessivo: 15.840, gli stessi di ieri perché come già ricordato “i flussi provenienti dalla rete ospedaliera e le anagrafi territoriali oggi non hanno segnalato decessi”

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri

MI: 22.680 (+64) di cui 9.597 (+32) a Milano città

BG: 12.906 (+72)

BS: 14.476 (+59)

CO: 3.757 (+10)

CR: 6.391 (+8)

LC: 2.720 (+3)

LO: 3.403 (+3)

MN: 3.320 (+6)

MB: 5.439 (+18)

PV: 5.202 (+18)

SO: 1.416 (+2)

VA: 3.506 (+16)

e 1.894 in corso di verifica.

In Italia oggi si sono contati 50 morti, mentre complessivamente i nuovi contagi sono 531, in diminuzione rispetto agli ultimi giorni. Buone notizie sul fronte dei guariti e della pressione sugli ospedali. Complessivamente, come riferisce il quotidiano bollettino della Protezione civile, sono saliti a 140.479 i guariti/dimessi, con un incremento rispetto a ieri di 1.639 unità.

Scende ancora la pressione sulle strutture ospedaliere: 8.613 sono le persone ricoverate con sintomi, con un decremento di 82 pazienti rispetto a ieri. 47.428 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

In terapia intensiva sono attualmente ricoverate 553 persone, 19 meno di ieri. I casi positivi, complessivamente, sono 56.594, 1.158 in meno di ieri

TORNA ALLA HOME PAGE