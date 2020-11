Coronavirus: oggi in Brianza 28 morti. Ventisei delle vittime avevano più di 75 anni, 2 tra 65 e 74 anni.

Oggi, sabato 14 novembre, nella Provincia di Monza e Brianza si sono contati altri 28 morti, che portano il totale a 1.194 decessi da inizio pandemia. Peggio di noi oggi solo Milano con 57 decessi e Varese con 30. Tante tantissime le persone anziane e più fragili che perdono la vita, come testimoniano anche i dati odierni.

In regione Lombardia oggi sono morte 158 persone, ben 135, l’85,4 % del totale, avevano più di 75 anni; 16 avevano tra i 65 e i 74 anni. In sostanza il 95,5% delle persone decedute aveva più di 65 anni. L’età media dei pazienti ricoverati in ospedale è di 69 anni.

Contagiati di tutte le età

Se a morire sono soprattutto le persone più anziane, il contagio non risparmia però nessuno. I dati ufficiali di oggi ci dicono infatti che nella nostra provincia la fascia d’età più colpita è stata quella tra 25 e 49 anni, che ha contato 323 casi positivi. Segue la fascia di chi ha un’età compresa fra 50 e 64 anni, con 229 tamponi positivi. Quindi la fascia over 75 con 144 positivi.

Tutte sotto i 100 positivi le altre fasce d’età: 85 fra gli under 18; 58 fra i 18 e 24 anni e 98 tra i 65 e i 74 anni. Ad oggi in Lombardia abbiamo 817 ricoverati in terapia intensiva; 46 di questi sono all’ospedale San Gerardo di Mona e 7 all’ospedale di Vimercate.

