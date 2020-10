Coronavirus: oggi in Brianza 671 nuovi contagi ECCO DOVE

Coronavirus: oggi in Brianza 671 nuovi contagi. Soltanto 4 Comuni su 55 non hanno registrato un aumento di positivi da Covid-19.

Coronavirus: oggi in Brianza 671 nuovi contagi

Oggi, mercoledì 21 ottobre, la Provincia di Monza e Brianza ha purtroppo registrato un numero record di contagi. Siamo quindi andati a vedere dove questi si sono verificati e va sottolineato che la crescita è un po’ ovunque, solo quattro centri su 55 infatti non hanno registrato un aumento di positivi rispetto alla giornata di ieri.

Va inoltre rimarcato il fatto che con i nuovi contagi si è superata quota diecimila. Dall’inizio della pandemia i positivi al Covid-19 sono infatti 10.034, i decessi sono a quota 930, 3 in più di ieri.

Oggi è stata una giornata tragica anche a livello regionale e nazionale. In Regione si sono infatti superati i quattromila contagi e in Italia si è raggiunto il record di 15.199 contagi e purtroppo dopo diversi mesi si è tornati sopra i 100 morti, per la precisione 139.

Di qui le restrizioni che verranno adottate da domani in diverse Regioni, in primis in Lombardia dove iniziano tre settimane di coprifuoco.

I contagi Comune per Comune in Provincia

MARTEDI’ 20/10 MERCOLEDI’ 21/10

Monza – 1.648 1756 (+108)

Desio – 501 540 (+39)

Lissone – 462 502 (+40)

Seregno – 440 481 (+41)

Brugherio – 429 452 (+23)

Limbiate – 397 438 (+41)

Cesano M. – 395 429 (+34)

Vimercate – 305 319 (+14)

Giussano – 290 306 (+16)

Muggiò – 244 290 (+46)

Nova M. – 242 263 (+21)

Carate B,za – 239 246 (+7)

Concorezzo – 227 244 (+17)

Seveso – 206 232 (+26)

Besana – 195 201 (+6)

Biassono – 176 179 (+3)

Meda – 176 189 (+13)

Arcore – 174 179 (+5)

Villasanta – 163 168 (+5)

Agrate – 149 157 (+8)

Bernareggio – 133 138 (+5)

Bovisio M. – 126 143 (+17)

Varedo – 116 128 (+12)

Busnago – 112 118 (+6)

Lentate – 103 116 (+13)

Cavenago – 103 104 (+1)

Cornate – 102 105 (+3)

Vedano – 100 107 (+7)

Usmate V. – 92 103 (+11)

Lesmo – 92 97 (+5)

Barlassina – 87 94 (+7)

Carnate – 83 89 (+6)

Verano – 82 88 (+6)

Bellusco – 82 85 (+3)

Lazzate – 66 70 (+4)

Triuggio – 66 68 (+2)

Cogliate – 66 66 (=)

Ceriano L. – 61 71 (+10)

Macherio – 60 65 (+5)

Caponago – 56 64 (+8)

Sovico – 53 58 (+5)

Briosco – 49 52 (+3)

Renate – 49 51 (+2)

Veduggio – 44 45 (+1)

Albiate – 44 47 (+3)

Roncello – 40 40 (=)

Misinto – 38 41 (+3)

Mezzago – 36 37 (+1)

Ornago – 35 37 (+2)

Ronco B. – 28 29 (+1)

Sulbiate – 27 28 (+1)

Correzzana – 23 24 (+1)

Burago M. – 20 22 (+2)

Camparada – 19 19 (=)

Aicurzio – 12 12 (=)

TORNA ALLA HOME PAGE