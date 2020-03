Coronavirus, positiva una persona residente a Barlassina

Il Coronavirus ha contagiato anche una persona residente a Barlassina, ma domiciliata fuori provincia. A darne l’annuncio intorno alle 13 di oggi, martedì 10 marzo 2020, il sindaco Piermario Galli.

Ecco la comunicazione pubblicata sui social pochi minuti fa da Piermario Galli:

Cari concittadini, vi comunico che pochi minuti fa mi ha contattato ATS per segnalarmi che è stato accertato il primo caso di contagio da Coronavirus di una persona residente a Barlassina, ma domiciliata fuori provincia. Come succede in questi casi sono già stati attivati dall’Agenzia di Tutela della Salute tutti i provvedimenti per garantire la sicurezza del cittadino, dei suoi famigliari, e delle persone che sono venute in contatto con lui. A questa persona faccio i miei migliori auguri e a Voi ricordo che è necessario rispettare le disposizioni delle attività sanitarie per prevenire la diffusione del virus, rimanendo in casa salvo che per ragioni di assoluta necessità.