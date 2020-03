Coronavirus: prima persona positiva a Carate VIDEO

Coronavirus: prima persona positiva a Carate. E’ un cinquantenne di Costa Lambro. L’annuncio dato dal sindaco Luca Veggian.

Anche Carate, purtroppo, conta la prima persona positiva al Coronavirus. E’ un cinquantenne residente in frazione Costa Lambro che è stato ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza. Non è grave. Ad annunciare il ricovero è stato stasera, venerdì 13 marzo, il sindaco Luca Veggian sul suo profilo Facebook, dopo che ha avuto notizia dall’Ats Brianza della positività al Covid-19 del suo concittadino.

“Continuate a restare a casa”

Questo il messaggio del sindaco Veggian: “Un nostro concittadino è risultato purtroppo positivo al tampone e attualmente è ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza, anche se fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Ats Brianza ha anche comunicato l’avvio immediato dell’indagine epidemiologica, infatti tutte le persone che sono state a stretto contatto con questo nostro concittadino sono già state informate sulle procedure da seguire, quindi per noi fondamentalmente non cambia nulla. Dobbiamo continuare ad ascoltare esclusivamente le comunicazioni ufficiali emanate dal Comune e dagli Enti superiori con un’unica raccomandazione, quella di stare a casa. Diciamolo a tutti, alle persone più vicine, a noi alle persone più fragili come i nostri genitori e i nostri nonni. Il messaggio è quello di stare a casa. Oggi ho anche inviato a questo nostro concittadino un abbraccio virtuale da parte della nostra comunità e un augurio di pronta guarigione”.

