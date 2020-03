Coronavirus, prima vittima a Verano.

Crescono i contagi

Prima vittima di coronavirus a Verano. Sono stati quattro, al momento, i casi accertati con esito positivo al tampone in paese, di questi purtroppo uno non ce l’ha fatta. E’ deceduto nella notte tra domenica e lunedì. Si tratta di un ultrasettentenne residente che aveva anche altre patologie. Sono invece tre i cittadini che sono stati sottoposti a sorveglianza preventiva. Il sindaco è in prima linea, sul territorio, insieme a tutta l’Amministrazione comunale, alla Polizia Locale e alle altre risorse umane dell’Ente per informare e attuare tutte le misure previste dal Governo per fronteggiare l’emergenza.