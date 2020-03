Coronavirus, primo caso ad Albiate

Anche Albiate entra, purtroppo, nell’elenco dei comuni nei quali si registrano casi di contagio da Coronavirus. Nella giornata di oggi, giovedì 12 marzo, la notizia del primo albiatese positivo al tampone.

E’ stato il sindaco di Albiate, Giulio Redaelli, a darne comunicazione alla cittadinanza.

Cari albiatesi, sono ad informarvi che nella giornata odierna Ats Brianza mi ha comunicato il primo caso di positività al Coronavirus – Covid 19 di un nostro concittadino.

Come da protocollo, il personale di Ats ha già adottato tutte le misure di sicurezza previste in materia, comprese quelle precauzionali con le persone che sono state in contatto con il soggetto.