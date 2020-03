Coronavirus, primo decesso a Barlassina. Il sindaco Piermario Galli: “Una notizia che non avrei mai voluto dare”.

La comunicazione ieri in serata

La comunicazione è stata data ieri in serata dopo che il sindaco Piermario Galli ha annunciato l’aggiornamento giornaliero relativo ai contagi per Covid-19. Arriva purtroppo anche a Barlassina il primo decesso di persona contagiata dal Coronavirus. “Una notizia che non avrei mai voluto darvi: un nostro concittadino ricoverato non ce l’ha fatta ed è deceduto. Un abbraccio alla sua famiglia e una preghiera per lui e anche per gli altri nostri concittadini malati per cui continuiamo a fare il tifo” ha commentato Galli.

Cinque casi in città

Il primo cittadino barlassinese ha sottolineato come siano saliti a cinque i casi in città: “Il consueto report giornaliero di Ats mi segnala purtroppo oggi un altro caso, per un nuovo totale di cinque. È davvero un giorno triste: io non posso che continuare ad invitarvi a restare in casa e a rispettare le norme. La strada è difficile e lunga ma insieme possiamo farcela!” ha concluso il sindaco.