Coronavirus: quasi raddoppiati i contagi a Seregno

Coronavirus: nel giro di un paio di giorni i contagi a Seregno sono quasi raddoppiati passando da 24 a 45. Lo ha comunicato il sindaco Alberto Rossi in un lungo post su Facebook.

Nella tarda serata di ieri con un lungo post su Facebook il sindaco di Seregno, Alberto Rossi, ha comunicato alla cittadinanza che i casi di Coronavirus in città sono quasi raddoppiati, toccando quota 45, e che le persone in sorveglianza attiva sono oltre 60.

“È un bel salto in avanti, ma sono numeri che in parte non mi sorprendono (come dicevo un po’ anche ieri), e provo a spiegare perché – spiega il sindaco. In tre giorni in Brianza siamo passati da 495 a 1.108 positivi ufficiali, in Lombardia siamo a 27.206: con numeri così da gestire purtroppo ci sta non avere aggiornamenti perfettamente puntuali giorno per giorno, e non era credibile avere a Seregno lo stesso numero di persone positive con numeri più che raddoppiati in Brianza. Per cui da 24 a 45 è un grande balzo, ma in realtà eravamo a 24 da giovedì, quindi è come dire 7 al giorno. Ovviamente non è che questo rincuori troppo, ma volevo spiegarlo per evitare che si pensi spaventandosi eccessivamente a una sorta di “impennata” improvvisa tutta in un colpo. Anzi, tenete conto (magrissima soddisfazione, lo so) che le proporzione tra abitanti e persone positive nella nostra Provincia vede il numero dei contagiati a Seregno sotto la media”.